Türk Tiyatrosu’nun mihenk taşlarından Zihni Göktay, önceki akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üzücü haberi sanatçı Nedim Saban verdi… Saban, yaptığı paylaşımda yoğun bakımda olduğunu duyurduğu sanatçı için ‘’Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim’’ ifadesini kullandı.

‘SAHNEYE DÖNMEK İSTEDİ’

Sanatçının vefatını ise kızı Zeynep Göktay Dilbaz şöyle duyurdu: “Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren ve yanında olan herkese gönülden minnettarız.”

ZOR GÜNLER GEÇİRMİŞTİ

Üç yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay’ı kaybederek derin bir üzüntü yaşayan usta tiyatrocu, ardından Kadıköy Feneryolu’ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesiyle birlikte zor günler geçirmişti. Yaşanan bu sıkıntılı sürecin ardından usta sanatçı, İstanbul Maltepe’deki bir huzurevine yerleşmişti.

36 YIL, 72 OYUN

Zihni Göktay, 2 Aralık 1945’te İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu. Tiyatroya 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi’nde başladı.

1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu’na adım attı ve 36 yılda 72 oyunda rol aldı. İstanbul Radyosu’nda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesi’nde birçok oyunda görev aldı. “Lüküs Hayat” operetindeki performansıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu. 2017 yılında da ‘Yaşamak Güzel Şey’ isimli sinema filminde rol almıştı.

Tiyatro onun için her şeydi

Tosun Paşa, Atla Gel Şaban, Fahriye Abla, Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Kirpi, Yedi Kocalı Hürmüz, Zaman Makinesi, Yaşamak Güzel Şey, Seni Bulacağım Oğlum, Güven Bana, Oregon, Ayakçı filmleri Zihni Göktay’ın rol aldığı unutulmaz filmler arasındaydı.Kuruntu Ailesi, Yazlıkçılar, Bizimkiler, Avrupa Yakası, Cennet Mahallesi, Mert ile Gert, Yalan Dünya, Şaşkın Bakkal gibi dizilerde oynadı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Zihni Göktay için bugün saat 10.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir tören düzenlenecek. Ardından Göktay’ın cenazesi, öğle namazına müteakip Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.