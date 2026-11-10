Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 10 Kasım Salı günü Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Lula, Erdoğan’ın kendisini seçim zaferi dolayısıyla tebrik ettiğini ve seçim döneminde Brezilya sokaklarında yaşanan yoğun halk katılımına dikkat çektiğini belirtti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 2027 yılında 100’üncü yılını dolduracağını hatırlatan Lula, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda ortak irade ortaya koyduklarını ifade etti.

Lula, cumhurbaşkanı yardımcıları düzeyindeki ikili Stratejik Konseyin ilk toplantısının yakın zamanda yapılmasının beklendiğini belirterek, Erdoğan’ın karşılıklı olarak belirlenecek bir tarihte geniş katılımlı bir iş dünyası heyetiyle Brezilya’ya resmi ziyaret gerçekleştirme taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

“5,9 milyar dolarlık ticaret hacmini artırabiliriz”

Görüşmede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin de gündeme geldiğini aktaran Lula, Türkiye ile Brezilya arasındaki ikili ticaret hacminin 5,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Lula, mevcut ticaret hacminin kısa sürede daha da artırılabileceği konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Savunma sanayii alanında iş birliği mesajı

Savunma alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik isteğini Erdoğan’a ilettiğini belirten Lula, “Türkiye ile savunma alanında daha güçlü bir ortaklık kurma konusundaki ilgimi vurguladım” ifadelerini kullandı.

Görüşmede iki ülke arasında stratejik alanlarda geliştirilebilecek yeni iş birliği olanakları da değerlendirildi.

Kritik mineraller de gündeme geldi

Brezilya’da kritik minerallere yönelik ulusal politikaların belirlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı bir konsey kurulduğunu açıklayan Lula, bu kaynakların ülke içinde işlenmesinin teşvik edileceğini belirtti.

Lula, kritik mineraller alanında Türkiye ile ortak çalışma ihtimalini de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini aktardı.

Antalya’da düzenlenen COP31’in, Brezilya’nın Belem kentinde gerçekleştirilen COP30’da başlatılan girişimlerin ilerletilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Lula, konferansın başarılı olması için katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

İki liderin küresel gelişmeleri de ele aldığını kaydeden Lula, barışın sağlanması ve çok taraflılığın savunulması için birlikte çalışmanın öneminde mutabık kaldıklarını bildirdi.