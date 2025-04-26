LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/54-55-56-57-64-65-66-67 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği ekte gönderilen listede yazılı taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı T.C.KARAYOLLARI 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin ekli listede yer alan 2025/54-55-56-57-64-65-66-67 Esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/03/2025
|Esas No
|Mah/köy
|Ada
|Parsel
|Malik
|2025/54
|Büyükkarıştıran/Yenimahalle
|414
|309
|Ahmi Kahya- Canan Beşer-Erbil Kahya- Erdinç Kahya-
Gürol Kahya- Hayriye Karaman- Nesibe Beşer- Tekin Çelik- Yahya Kahya
|2025/55
|Büyükkarıştıran/Yenimahalle
|414
|65
|Mehmet Emin Darcan
|2025/56
|Büyükkarıştıran/Yenimahalle
|411
|98,147
|Emin Küçük- Hidayet Küçük Mehmet Küçük- Meriha Tunç
|2025/57
|Büyükkarıştıran/Yenimahalle
|411
|100
|Talat Çömlekçioğlu
|2025/64
|Büyükkarıştıran/Yenimahalle
|409
|154
|Dilek Kula- Hüseyin Langer- Ömer Uçar- Yadigar Üstün
|2025/65
|Büyükkarıştıran/Yenimahalle
|414
|69
|Ayşe Çetin- Emine Elibol-
Ercan Ergün- Fahrican Altay- Göksel Gergin- Güven Gergin- Hafize Fırat- Handan Gürpınar- Harun Er- Hayriye Düşünür- Huriye Canan Altay Çotuk- Huriye Nadide Sarıgül- Mehmet Gergin- Mehmet Ali Bahçevan- Mesüde Eraş- Nazlı Çetin- Nefise Düşünür- Nuray Garip- Zeynep Şahin Sabiha Gülten Düşünür- Salim Düşünür- Sema Kula- Seyit Ali Gergin-
Şermin Er- Ümmü Mahide Yemişçi- Yeliz Çiçek- Yılmaz Ergün
|2025/66
|Büyükkarıştıran/Yenimahalle
|409
|96
|Fevziye Çalışkan- Habibe Uslu-Remziye Akınocak
|2025/67
|Büyükkarıştıran/Yenimahalle
|409
|123
|Mesut Çolak
#ilangovtr Basın no ILN02212130