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LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın:
T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/54-55-56-57-64-65-66-67 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği ekte gönderilen listede yazılı taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı T.C.KARAYOLLARI 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin ekli listede yer alan 2025/54-55-56-57-64-65-66-67 Esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/03/2025

 

Esas No Mah/köy Ada Parsel Malik
2025/54 Büyükkarıştıran/Yenimahalle 414  309  Ahmi Kahya- Canan Beşer-Erbil Kahya- Erdinç Kahya-
Gürol Kahya- Hayriye Karaman- Nesibe Beşer- Tekin Çelik- Yahya Kahya
2025/55 Büyükkarıştıran/Yenimahalle 414 65  Mehmet Emin Darcan
2025/56 Büyükkarıştıran/Yenimahalle 411 98,147 Emin Küçük- Hidayet Küçük Mehmet Küçük- Meriha Tunç
2025/57 Büyükkarıştıran/Yenimahalle 411 100 Talat Çömlekçioğlu
2025/64 Büyükkarıştıran/Yenimahalle 409 154 Dilek Kula- Hüseyin Langer- Ömer Uçar- Yadigar Üstün
2025/65 Büyükkarıştıran/Yenimahalle 414 69 Ayşe Çetin- Emine Elibol-
Ercan Ergün- Fahrican Altay- Göksel Gergin- Güven Gergin- Hafize Fırat- Handan Gürpınar- Harun Er- Hayriye Düşünür- Huriye Canan Altay Çotuk- Huriye Nadide Sarıgül- Mehmet Gergin- Mehmet Ali Bahçevan- Mesüde Eraş- Nazlı Çetin- Nefise Düşünür- Nuray Garip- Zeynep Şahin Sabiha Gülten Düşünür- Salim Düşünür- Sema Kula- Seyit Ali Gergin-
Şermin Er- Ümmü Mahide Yemişçi- Yeliz Çiçek- Yılmaz Ergün
2025/66 Büyükkarıştıran/Yenimahalle 409 96 Fevziye Çalışkan- Habibe Uslu-Remziye Akınocak
2025/67 Büyükkarıştıran/Yenimahalle 409 123 Mesut Çolak

 

#ilangovtr Basın no ILN02212130