Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde kurulan geleneksel panayır alanında gece saatlerinde silahlı kavga meydana geldi. Lunaparkın kapanış saatinden sonra alana gelen birkaç kişi, durdurulmuş olan oyuncakları kullanmak istedi. Lunapark görevlilerinin mesai saatinin bittiğini belirterek izin vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Kısa sürede büyüyen tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri yanında getirdiği av tüfeğiyle kalabalığa rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

12 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, 6 GÖZALTI

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Dursunbey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan ve silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.