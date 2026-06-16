Amasya'da 6 Haziran tarihinde bir lunaparkta meydana gelen ve 20 yaşındaki operatör Burak Kırıkçı'nın ölümüyle sonuçlanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. Hızırpaşa Mahallesi'ndeki Hakimiyet Parkı'nda yaşanan olaya ilişkin adli ve idari süreç devam ediyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olaydan 10 gün sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, yaşamını yitiren işçinin hareketleri net bir şekilde görüldü. Görüntülerde, Burak Kırıkçı'nın görevli olduğu operatör kabininden ayrıldığı ve basamaklardan aşağıya indiği esnada, arkasından gelen hareket halindeki ranger (kamikaze) adlı eğlence aracının çarpması sonucu yere yığıldığı anlar yer aldı.

ŞİRKET SAHİBİ VE İŞLETME MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

İlk bilgilere göre, lunaparkta çalışan Kırıkçı'nın hareket halindeki aracın yaklaşmasını fark etmeyerek eğildiği ve bu sırada kabinin kendisine çarptığı iddia edilmişti. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kazanın ardından lunapark mühürlenirken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şirket sahibi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.