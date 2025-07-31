Suudi Arabistan’ın Taif kentinde bulunan Green Mountain Park adlı lunaparkta meydana gelen kazada, popüler bir eğlence aracı arızalanarak çöktü. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
Olay, lunaparkta ziyaretçilerin yoğun olduğu saatlerde yaşandı. Görgü tanıklarının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre, ‘360 Degrees’ adlı büyük eğlence aracının ana taşıyıcı direği bir anda ortadan ikiye ayrıldı. Yüksek hızla çalışan aracın kırılan parçası yere çarparken, içerideki yolcular da savrularak çarpmanın etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kaza sırasında aracın karşı yönünde bulunan yolcuların da metal parçaya çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Lunaparkın geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.