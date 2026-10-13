ABD'deki Six Flags Over Georgia lunaparkında Pazartesi günü gerçekleşen olayda, eyaletin en yüksek hız treni olarak bilinen yaklaşık 61 metre yüksekliğindeki "Goliath" adlı trenden düşen bir adam yaşamını yitirdi.

Kimliği henüz kamuoyuna açıklanmayan talihsiz adamın, resmi tatil olan Columbus Günü'nde oğluyla birlikte 3,5 dakikalık tren sürüşüne katıldığı.

Adam, eşi ve kızın onu izlerken aniden yaşanan bir kemer hatası sonucu hız treni vagonundan fırladı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre talihsiz adam, düşüş esnasında hız treni vagonlarına üç kez çarptıktan sonra parkta bulunan korku evi ünitesinin çatısına düştü.

DÜŞÜŞ ANINI YÜZLERCE KİŞİ GÖRDÜ

Olay sırasında hız treninde veya yakınlarda bulunan park ziyaretçileri yaşanan dehşet anlarını aktardı.

Goliath treninde nişanlısıyla birlikte olan Logan Conner, adamın havada yan bir şekilde yükselmeye başladığını ve kendisiyle doğrudan göz teması kurduğunu ifade etti.

Georgia Scorcher trenine binmek için bekleyen Brittany Landry ise yaklaşık 45 metre uzaklıktan birinin fırlayarak ormanlık alana doğru düştüğünü gördüğünü söyledi.

Diğer bir görgü tanığı ise tren sürüşü sırasında otomatik kameralarla çekilen hatıra fotoğraflarında adamın düşüş anının yer aldığını belirtti.

Kazanın ardından trende mahsur kalan ziyaretçiler, dörderli gruplar halinde tahliye edildi. Yaşanan trajedinin ardından Six Flags yönetimi, altı farklı parkındaki dokuz hız trenini geçici olarak kapatma kararı aldı.

Hayatını kaybeden kişinin kesin ölüm nedeni henüz açıklanmazken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.