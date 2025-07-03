AKP eski Milletvekili Vahit Kiler’in sahibi olduğu Sapphire AVM, borcunun bir kısmının karşılığında 2019’un sonunda Halkbank tarafından 100 milyon dolara alınmıştı. 2023 yılının başında ise Kiler Holding’e yarı fiyatına yeniden satıldı. Sayıştay ise AVM için 78.9 milyon dolar değer biçti. Bu durum hatırlatılarak TBMM’de AVM’nin 48 milyon dolara satılarak kamu zararı oluştuğuna dikkat çekildi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız

EKSPERTİZ DEĞERİNİN ALTINDA

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise AVM’yi borcuna karşılık aldıklarını, pandemi döneminde zarar edince elden çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi. Arslan, “Bize yük olunca ihaleye çıktık. Kimse almak istemedi. Biz de firmaya teklif edip ‘lütfen alın’ dedik, geri sattık” dedi. Meclis KİT Komisyonu’nda Halkbank hesapları ele alındı. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Sapphire AVM Eylül 2022’de satışa çıktı ve Ocak 2023’te satıldı. Halkbank borcuna karşılık aldığı AVM’yi yine aynı şirkete Kiler Holding’e neredeyse yarı fiyatına, 48 milyon dolara sattı. Oysa ekspertiz değeri 78.9 milyon dolar” dedi.

Halkbank Genel Müdürü ise bu satışı şöyle savunmaya çalıştı: “Bu firmada başka bankaların da alacağı vardı. Biz de alacağımızı varlık borç takasına konu ederken o günkü ekspertiz değerlerinin altında bir rakamla bunu değerlendirip tahsis ettik. Zaman içinde gayrimenkuldeki Halkbank sahiplik oranı arttı. Ziraat Bankası ile benzer gayrimenkul alışımız olmuştu. AVM’nin üzerindeki seyir terası ve aynı zamanda rezidanslar da alındı. Bahsedilen tutarın içinde rezidanslar da var. Zaman içerisinde rezidanslar satıldı ve alacağımızdan düştü.”

‘Yasalara aykırı değil’ iddiası

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları ifade etti: “AVM zarar edince firmaya biz teklif ettik. İşletemiyoruz, zarar ediyoruz. ‘Eğer durumunuz müsaitse, şartlar uygun ise bunu lütfen alın’ dedik. Yönetim kurulumuzun da onayıyla kredi alacağımızı artı faizlerini karşılayacak ve bunun da üzerinde bir rakamla tahsilat yapıldı. Bir kısmı peşin, vadeye bağlanan bölüm de faizsiz değil. AVM bizde kalsa, doğuracağı zararlar, artı bizim nakite ulaşmamamızın getirdiği sonuç çok daha büyük olacaktı. Bunun yasalara aykırı bir şey olduğunu düşünmüyoruz.”