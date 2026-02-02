Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın ‘butlan’ itirazlarından bekleneni bulamayanlar, 16 yıldır CHP’ye giremeyen Mehmet Sevigen’e umudunu bağladı. 2009’da hakkındaki iddialar üzerine Genel Sekreter Yardımcılığından istifa etmek zorunda kalan, 2021’de partiden ihraç edilen Sevigen, “Butlan kararının verileceğine inanıyorum” dedi.

CHP’nin 38.Olağan Kurultayı ile Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için Lütfü Savaş dava açtı. Mahkemenin davayı reddetmesi üzerine kurultayın iptali yönünde ‘mutlak butlan’ ihtimali ortadan kalkmışken Savaş, İstinaf Mahkemesi’ne itiraz etti. Sevigen, kurultaya ilişkin 23 Şubat’ta görülecek ceza davasında şahit olarak dinlenmesi için tebligat gönderildiğini açıkladı ve şunları söyledi: “Ben bu kararın (butlan) kesinlikle verileceğine inananlardanım. Kemal Bey’den başkası bu partinin ağırlığını kaldırmaz. Kemal Bey alır ve başkasına bırakabilir. Başkası yönetebilir, kurultaya götürebilir. Bu partinin sıradan insanlardan birine verilmesi (butlan bile olsa) o partiyi çok küçük duruma düşürür.”

SATIN ALDILAR

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise Sevigen üzerinden yeniden başlayan mutlak butlan beklentisine ihtimal vermediğini ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu bilgiyi ‘satın aldığını’ belirtti.