Eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'nın iptali istemiyle açtığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Kritik davada 'mutlak butlan' ve 'kayyum' ihtimalleri masadayken dava 8 Eylül'e ertelendi. Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen CHP yönetimin eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmesi gerektiğini savundu.

Avukat Üregen, kurultayın iptalini ve Özgür Özel yönteminin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasını talep etti.

ÖZEL İÇİN 'GAYRIMEŞRU GENEL BAŞKAN' DEDİ

Gazeteci Alican Uludağ avukat Üregen'in sözlerini aktardı. Üregen, "Kurultay mutlak butlanla sabittir. 6 Nisan seçimli kurultay yetkisiz genel başkan tarafından verilmiştir. Kurultay kanuna karşı hileye başvurularak yapılmıştır. Bu kurultay da sakattır. Gayri meşru genel başkan kendini kurtarmak için bir mizansen düzenlemiştir. Seçilmeyen bir kişinin genel başkan olması kabul edilemez. " dedi.

"KILIÇDAROĞLU GÖREVE ÇAĞRILMALI"

Özgür Özel’in görevden el çektirilmesi ve partinin o dönemdeki genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu göreve çağrılmalıdır.

"KAYYUM TALEBİMİZ YOK"

Lütfü Savaş’ın avukatı yeninden söz aldığında ise “kayyum talebimiz yoktur” dedi.

Ceza davasının da beklenmesine gerek olmadığını belirterek, taleplerinin kabul edilmesini istedi. “Bizim CHP’nin mahkeme koridorlarında tartışılmasını istemeyiz. Ama ortada bir şaibe var. Bu dava siyasi değil hukuki bir davadır.” dedi.