Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği CHP 38. Olağan Kurultay’a dair başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ifade verirken kurultaya dair yeni bir suç duyurusunda daha bulundu.

Savaş'ın avukatı, "Müvekkilim Doç. Dr. Lütfü Savaş, hukuka ve yasal sürece olan saygısı nedeniyle, ilgili savcılık makamının daveti üzerine ifadesini vermiştir. Bilinmelidir ki, hukuki süreçlerin çarpıtılması ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi yargı bağımsızlığına ve demokratik değerlere zarar vermektedir. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve siyasi etiğe olan inancımız doğrultusunda, sürecin tüm yönleriyle adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için hukuki girişimlerimizi sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.

"ÖZGÜR İRADE İLE OY KULLANMA HAKKI İHLAL EDİLDİ"

T24'te yer alan habere göre, Savaş'ın avukatı şu ifadeleri kullandı:

-Müvekkilim Doç. Dr. Lütfü Savaş adına, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2023 yılındaki 38. Kurultayı’nda yaşanan usulsüzlükler ve delegelerin iradesinin sakatlanması iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeni bir suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. 38. Olağan Kurultay sırasında bazı gazeteciler tarafından yapılan haberlerde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verilmiş, delegeler üzerinde psikolojik baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edilmesi sağlanmıştır. Delegelerin özgür iradesi ile oy kullanma hakkı bu yöntemlerle ihlal edilmiştir.

-Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü madde 47'ye göre Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantının yapılması halinde iki toplantı arasındaki süre en az üç (3) saat olmalıdır. Ancak bu süreye dikkat edilmeden birinci toplantı sonra erdikten bir saat içerisinde delegelere baskı yapılarak çok hızlı bir şekilde ikinci toplantıya geçilmiştir. İşbu durum Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü madde 47'ye açıkça aykırı olup bu durum kurultay videosundan da açıkça anlaşılmaktadır. Sadece bu husus bile kurultay sürecinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığını açıkça göstermektedir.

"KILIÇDAROĞLU OYLARININ GEÇERSİZ SAYDIRMAK AMACIYLA PUSULALAR ÜZERİNE İŞARETLER KOYULDUĞU DUYULMUŞTUR"

-Yine Müvekkilim tarafından; 38. Olağan Kurultay’ın Divan Başkanının seçim öncesinde üzerinde çizik olan oyları “Geçersiz sayarım” diyerek delegeler üzerinde baskı kurduğu ve oylama esnasında fiili müdahalelerde bulunulduğu, Oy pusulalarını sayan kişilerin hukuksuz biçimde hareket ettiği, Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen oyları geçersiz saydırmak amacıyla pusulalar üzerine işaretler koyarak seçim sonuçlarını manipüle ettiği duyulmuştur.

-Müvekkilim Doç. Dr. Lütfü Savaş, bu hukuksuzlukların ortaya çıkarılması ve demokratik süreçlerin korunması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerektiğinde yeniden bilgilendirme yapacağımızı ifade ederiz."