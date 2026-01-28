Attığı her adım olay olan, 'HAVHAVHAV' şarkısıyla müthiş bir popülariteye erişen Lvbel C5, '10 Numara', 'Ralli', 'Çok Pardon', 'Tak Tak Tak' gibi şarkılarıyla da müzik listelerinin başına yerleşti.

Yıldızı her gün daha çok parlayan Lvbel C5, aynı zamanda özel hayatı ve açıklamalarıyla da çok konuşuluyor.

Lvbel C5, en son Demet Akalın'la 'Beni Unutma' şarkısını çıkarmıştı.

Şimdi ise ünlü rapçiden sürpriz bir paylaşım geldi. Lvbel C5, saçlarını platin sarısına boyadı ve epey de kısa kestirdi.

Lvbel C5'in yeni imajını hayranları beğenmedi. "Bu tarz sana hiç yakışmamış", "Para var imaj yok "ve "Neden böyle bir değişikliğe gittin?" gibi yorumlar yapıldı.