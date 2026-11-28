Rapçi Lvbel C5'in yeni yayımladığı "OHAOHAOHA" adlı şarkıda geçen "Uçuyorum sanki Cengiz Topel" ifadesi tartışma yarattı. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında esir alınan ve gördüğü ağır işkenceler sonucunda şehit edilen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in adının şarkıda kullanılması, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisine neden oldu.

Tepkilerin büyümesinin ardından sessizliğini bozan Lvbel C5, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ifadeyi Cengiz Topel'e duyduğu sevgi, saygı ve hayranlık nedeniyle kullandığını belirtti. Sözlerinin farklı anlamlara çekilmesini doğru bulmadığını ifade eden rapçi, herhangi bir vatandaşını veya kesimi incitmek istemediğini vurgulayarak özür diledi.

ŞARKI SÖZÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Açıklamasında şarkıdaki ilgili sözü değiştirdiğini de duyuran Lvbel C5, bunu herhangi bir tartışmanın parçası olmak için değil, toplumdaki hassasiyetlere saygı göstermek ve kimsenin incinmesini önlemek amacıyla yaptığını belirtti.

Lvbel C5, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uçuyorum sanki Cengiz Topel” sözü, çok sevdiğim ve benim için anlamı son derece büyük olan şehit pilotumuz Cengiz Topel’i anmak amacıyla kullandığım bir ifadedir.

Kendisine duyduğum sevgi, saygı ve hayranlığın bir ifadesi olarak dile getirdiğim bu sözün farklı anlamlara çekilmesini ve farklı algılar oluşturulmasını doğru bulmuyorum.

Niyetim de sözüm de bellidir. Bununla birlikte, kullandığım bu söz herhangi bir şekilde yanlış anlaşılmaya, kırgınlığa veya rahatsızlığa sebep olduysa bundan dolayı içtenlikle özür dilerim. Hiçbir vatandaşımızı, hiçbir kesimi veya herhangi bir kişiyi incitmek, kırmak ya da rahatsız etmek gibi bir niyetim kesinlikle olmamıştır.

Ayrıca, şarkıdaki ilgili sözü de değiştirdim. Bunu herhangi bir tartışmanın parçası olmak için değil, toplumumuzdaki hassasiyetlere duyduğum saygı ve kimsenin incinmesini istemediğim için yaptım.

Cengiz Topel’i saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."