Mali sorunları nedeniyle küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ligue 1 ekibi Lyon, kadrosunda tasarrufa gitme zorunluluğunda.

Mali şartları yerine getiremezse alt lige düşürülecek Lyon, krizi oyuncu satarak aşmayı hedefliyor.

6 İSİM YOLCU

Devre arasında Lyon'un küme düşmemesi için borcunun 500 milyon euro'luk kısmını temizlemesi gerektiği ve 100 milyon euro transfer geliri hedeflediği Fransız basını tarafından dillendirilmişti. L'Equipe'de yer alan habere göre; Lyon 6 oyuncusuyla yollarını ayırabilir.

Lyon, büyük bir yaptırımla karşılaşmamak için Avrupa'da piyasası olan oyunculardan Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Malick Fofana, Ernest Nuamah, Nemanja Matic ve Corentin Tolisso'ya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.