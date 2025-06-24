Fransa'da 1950 yılında kurulan 75 yıllık Olympique Lyon Kulübü, borçları nedeniyle küme düşürüldü. Bir dönem Ligue 1'e damga vuran kulüp, gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecek.
Geçtiğimiz Kasım ayında mali durumu nedeniyle geçici küme düşme cezası ve transfer yasağı cezası alan Fransa'nın köklü kulübü, resmen küme düşürüldü. Lyon'un küme düşmemesi için borcunun 500 milyon Euro'luk kısmını temizlemesi gerekiyordu. Ancak bunu başaramayan Lyon, Ligue 2'ye düşürüldü.
Fransız futbolunda mali denetimi üstelenen DNCG, Lyon'un borcunun 450 milyon Euro'dan 508 milyon Euro'ya çıktığı tespit etmişti.
Geçtiğimiz sezon Ligue 1'i 57 puanla 6. sırada tamamlayan Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalde Manchester United'a elenmişti.