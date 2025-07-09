Fransız ekiplerinden Lyon’un küme düşme cezası iptal edildi. Fransa'daki profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını izlemek ve denetlemekle sorumlu kuruluş olan Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü (DNCG), Lyon'un küme düşürülme kararını iptal etti. Lyon’un gelecek sezon Ligue 1'de mücadele edeceği açıklanırken, UEFA Avrupa Ligi'ne de katılım göstereceği duyuruldu.

NEDEN KÜME DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ?

Lyon, mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 2. lige düşürülmüştü. Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü (DNCG), yaptığı açıklamada Olympique Lyon'un profesyonel futbol mali gözlemcisi tarafından talep edilen garantileri sağlayamadığını bildirmişti. Yaklaşık 500 milyon euro'yu aşan borç yükü altında bulunan Lyon'un, DNCG tarafından belirlenen mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan süreye rağmen yeterli mali garanti sunamadığı ifade edildi.