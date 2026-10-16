M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nın Mecidiyeköy, Çağlayan ve Kağıthane istasyonlarını kapsayan bölümünde yaşanan sorunlar nedeniyle sefer düzeninde değişikliğe gidildi. Tüneldeki yeraltı suyu akışının artması ve raylarda meydana gelen deformasyonun ardından Mecidiyeköy–Nurtepe arasındaki kesim işletmeye kapatıldı. Kapalı bölümdeki ulaşım ihtiyacı ise alternatif seferler ve ücretsiz İETT ring otobüsleriyle karşılanıyor. SEFERLER YENİ DÜZENLE DEVAM EDİYOR Hat üzerindeki diğer bölümlerde seferler belirlenen düzenlemeler doğrultusunda sürdürülüyor. Yıldız–Mecidiyeköy arasında normal seferler yapılırken Mahmutbey–Nurtepe arasında da kesintisiz ulaşım sağlanıyor. Nurtepe–Çağlayan arasında mekik seferler işletilirken Mecidiyeköy–Nurtepe arasındaki kapalı bölümde yolcular ücretsiz İETT ring otobüslerini kullanabiliyor. NORMAL DÖNÜŞ İÇİN ARALIK AYI İŞARET EDİLDİ İstanbul’un önemli raylı sistem hatlarından M7’de yaşanan aksaklığın ne zaman sona ereceği merak edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde yapılan açıklama takvime ilişkin yeni bilgiyi gündeme taşıdı. Açıklamaya göre hattın normal işletme düzenine dönmesi için aralık ayının ikinci haftası hedefleniyor. Bu takvim doğrultusunda, kapalı bölümdeki ulaşım düzenlemesinin sona ermesi ve seferlerin yeniden normal düzene geçmesi bekleniyor.

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