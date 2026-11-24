İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki toplu taşıma yükünü sırtlayan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda yaklaşık yedi aydır devam eden zorunlu bakım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Nisan ayından bu yana Mecidiyeköy ile Çağlayan arasındaki tünel kesiminde durdurulan doğrudan tren seferleri nedeniyle aktarma yapmak zorunda kalan on binlerce yolcu için beklenen takvim netleşti.

ARIZA YER ALTI SUYU SIZINTISINDAN KAYNAKLANDI

Hattaki kesintinin fitili 26 Nisan 2026 tarihinde ateşlendi. Metro İstanbul tarafından yapılan teknik incelemelerde, Mecidiyeköy ve Çağlayan istasyonları arasındaki tünelin makas bölgesinde yer altı suyu akışının arttığı ve bu durumun ray hattında deformasyona yol açtığı belirlendi. Yolcu güvenliğini riske atmamak amacıyla 27 Nisan 2026 itibarıyla Mecidiyeköy’den Mahmutbey yönüne doğrudan tren işletmesi durdurularak geçici işletme planına geçildi.

KESİNTİSİZ ULAŞIM İÇİN TARİH 7-13 ARALIK

Onarım sürecine ilişkin resmi takvim ise İBB Meclisi kayıtları ve yetkililerin açıklamalarıyla kesinlik kazandı. İBB Meclis Üyesi Onur Özyurt’un paylaştığı bilgilere göre, tüneldeki güçlendirme ve ray yenileme ihalesi tamamlanarak yüklenici firma sahadaki çalışmalarına başladı. Resmi planlamaya göre, Mecidiyeköy istasyonunun Mahmutbey yönündeki bağlantısının 7-13 Aralık 2026 tarihleri arasında (Aralık ayının ikinci haftasında) yeniden tam kapasiteyle hizmete açılması hedefleniyor. Kesin açılış günü ise test sürüşleri ve çalışmaların bitiminin ardından Metro İstanbul tarafından duyurulacak.

HAT ÜÇ BÖLÜM HALİNDE İŞLETİLİYOR

Yolcuların sıkça düştüğü "istasyonlar tamamen kapalı" algısının aksine M7 hattı üç ayrı parça halinde hizmet vermeyi sürdürüyor:

Yıldız – Mecidiyeköy: Normal metro seferleri kesintisiz devam ediyor.

Mecidiyeköy – Çağlayan: Tünel onarımı nedeniyle tren seferlerine kapalı; bu kesimde ulaşım ücretsiz İETT ring otobüsleriyle sağlanıyor.

Çağlayan – Kağıthane – Nurtepe: Ara bölgede kalan bu üç istasyon arasında 12 dakikada bir mekik metro işletmesi yapılıyor.

Nurtepe – Mahmutbey: Normal metro seferleri olağan düzeninde sürüyor.

AKTARMA VE RİNG OTOBÜSÜ REHBERİ

Onarım çalışmaları tamamlanana kadar mağduriyet yaşanmaması adına Mecidiyeköy ile Nurtepe istasyonları arasında karşılıklı ücretsiz İETT ring seferleri düzenleniyor. Güzergâhı kullanacak yolcuların izlemesi gereken adımlar şöyle:

Mecidiyeköy’den Mahmutbey yönüne gidecekler: Mecidiyeköy istasyonunun metrobüs bağlantısı ve otobüs durakları çıkışından kalkan ücretsiz İETT ring otobüsleriyle Nurtepe’ye ulaşıp buradan Mahmutbey trenine aktarma yapabiliyor.

Mahmutbey’den Mecidiyeköy yönüne gelecekler: Nurtepe istasyonunda trenden inen yolcular, istasyonun 3 numaralı çıkışında bekleyen ücretsiz ring otobüsleriyle Mecidiyeköy’e geçebiliyor.

Kağıthane ve Çağlayan yolcuları: Bu duraklardan Mahmutbey yönüne gitmek isteyenler 12 dakikada bir kalkan mekik metroyla Nurtepe’ye ulaşıp peron değiştiriyor; Mecidiyeköy’e geçmek isteyenler ise yine Nurtepe’deki ücretsiz ring araçlarını kullanıyor.

METROBÜS VE M2 HATLARI NORMAL ÇALIŞIYOR

M7 hattındaki tünel çalışması, aynı bölgedeki diğer ana ulaşım akslarını etkilemiyor. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ve metrobüs seferleri normal düzeninde devam ediyor. Nurtepe’den ring otobüsüyle Mecidiyeköy’e gelen yolcular M2 metrosuna veya metrobüse doğrudan aktarma yapabilirken, Çağlayan metro istasyonunu kullanan yolcular da yaklaşık 500 metrelik bir yürüyüşle metrobüs durağına erişebiliyor.