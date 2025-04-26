İktidarın yanlış politikaları yüzünden 2023 ve 2024’te toplam 1 trilyon 518 milyar lira zarar eden Merkez Bankası’nın (TCMB) üst yönetimine iki zarar yılında toplam 100 milyon 181 bin lira brüt maaş ödendi. Merkez Bankası’nın 3 bin 892 çalışanının 2024’te aylık kişi başı ortalama brüt maaşı da 202 bin 730 lira oldu. Yöneticilere ödenen yüksek maaş ve teşvik ödemelerinin etkisiyle ortalama maaşlar yüksek görünüyor.

YÜZDE 73 ZAM

Merkez Bankası’nın üst düzey yönetiminde Başkan ve 2 başkan yardımcısının yanı sıra Banka Meclisi ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri ile denetleme kurulu üyelerinin yer aldığı 19 kadro bulunuyor. Yöneticiler birden fazla koltukta görev yaptığı için aslında üst yönetim 10 yönetici ve 4 denetleme kurulu üyesinden oluşuyor.

Siyasi kararla faizlerin aniden düşürülmesi ve Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) ağır faturasıyla Merkez Bankası 2023’te 818.2 milyar, 2024’te de 700.3 milyar lira zarar etti. 2023’te üst yönetime 36.8 milyon TL maaş ödenmişti. 2024’te Cumhurbaşkanı kararıyla yönetimin maaşına yüzde 73 zam yapılarak brüt ödeme 63 milyon 425 bin liraya yükseltildi. Üst yönetimin aylık maaş ve ek ödemeleri kamuoyuna açıklanmıyor. Ancak 63 milyon 425 bin liranın yaklaşık 17.4 milyon lirasının başkan ve iki yardımcısının, 46 milyon lirasının da Banka Meclisi ve PPK üyeleriyle deneticilerden oluşan toplam 11 kişinin paylaştığı tahmin ediliyor. Bu hesapla 2024 yılında, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın yıllık 6.5 milyon lira, başkan yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan’ın da 5.5 milyon lira civarında ücret aldıkları tahmin ediliyor.

Personele yüzde 109 zam

Merkez Bankası’nın çalışan sayısı 2024’te 57 kişi artarak 3 bin 892’ye, ücret ve maaş gideri de yüzde 109 oranında artarak 9 milyar 468 milyon liraya yükseldi. Personel giderlerindeki enflasyondan arındırılmış ‘reel’ artış da yüzde 31 olarak hesaplandı. Rapora göre, üst yönetim hariç 2024’te personele yapılan kişi başına ortalama aylık maaş ödemesi 202 bin 730 lira oldu. Ancak ortalamanın yüksek çıkması TCMB’deki 19 genel müdür, çok sayıda genel müdür yardımcısı ve 21 şube müdürünün yüksek maaş ve prim almasından kaynaklandı.