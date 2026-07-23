

Son dönemde havacılık sektöründe yaşanan büyüme, havalimanlarında görev yapan yer hizmetleri personeline olan ilgiyi artırdı. Yolcu sayılarındaki yükseliş ve yeni personel ihtiyacıyla birlikte özellikle lise mezunlarının da başvurabildiği bu meslek, düzenli gelir ve kariyer fırsatları nedeniyle gençlerin en çok araştırdığı iş alanlarından biri haline geldi.

Havalimanlarında faaliyet gösteren yer hizmetleri şirketleri yolcu hizmetleri, bagaj operasyonları, apron hizmetleri ve uçuş operasyonları gibi birçok farklı pozisyonda personel istihdam ediyor. Bazı görevlerde deneyim aranırken, birçok ilan ise yeni mezun ve deneyimsiz adaylara da kapılarını açıyor.

ÖZEL SEKTÖRDE KPSS ŞARTI BULUNMUYOR

Yer hizmetleri personeli alımlarında birçok pozisyon için en az lise mezunu olmak yeterli görülüyor. Özellikle bagaj hizmetleri, apron operasyonları ve bazı saha görevlerinde üniversite mezuniyeti şartı aranmıyor. Yolcu hizmetleri gibi yabancı dil gerektiren pozisyonlarda ise ön lisans veya lisans mezunları tercih edilebiliyor.

Özel sektör bünyesinde gerçekleştirilen alımlarda KPSS şartı bulunmuyor. Adayların vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlaması, iletişim becerilerinin güçlü olması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alması bekleniyor.

MAAŞLAR GÖREVE GÖRE DEĞİŞİYOR

Yer hizmetleri personelinin maaşı; görev yapılan pozisyona, deneyime, çalışılan şirkete, vardiya düzenine ve ek ödemelere göre farklılık gösterebiliyor. Gece mesaileri, fazla çalışma ücretleri ve çeşitli sosyal haklar da toplam geliri artırabiliyor.

Yaklaşık maaş aralıkları ise şu şekilde sıralanıyor:

Uçuş Operasyon Uzmanı: 90.000 TL – 120.000 TL

Yolcu Hizmetleri Süpervizörü: 75.000 TL – 100.000 TL

Apron Operasyon Personeli: 65.000 TL – 90.000 TL

Yolcu Hizmetleri Personeli (Check-in/Gate): 60.000 TL – 85.000 TL

Ramp (Bagaj) Personeli: 55.000 TL – 75.000 TL

Kargo Operasyon Personeli: 55.000 TL – 75.000 TL

Maaşlar şirket politikaları, hizmet verilen havalimanı, yabancı dil bilgisi, kıdem ve yapılan ek mesailere göre değişiklik gösterebiliyor.

KARİYER FIRSATI SUNUYOR

Yer hizmetlerinde göreve başlayan çalışanlar zamanla takım lideri, vardiya amiri, operasyon sorumlusu ve süpervizör gibi üst pozisyonlara yükselebiliyor. Havacılık sektörünün büyümesini sürdürmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde de bu alandaki personel ihtiyacının devam etmesi bekleniyor.

Düzenli maaş, sosyal haklar, vardiya tazminatları ve kariyer basamaklarının açık olması nedeniyle havalimanı yer hizmetleri personelliği, son dönemde özellikle iş arayan gençlerin en fazla ilgi gösterdiği mesleklerden biri olarak öne çıkıyor.