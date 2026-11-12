Bartın'ın Amasra ilçesindeki özel maden ocağında çalışan işçiler, aylardır bekledikleri maaş ve ikramiye ödemelerinin yapılmaması üzerine iş bırakma eylemi başlattı. İki vardiya halinde görev yapan 65 madenci, eylül ve ekim aylarına ilişkin ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle yaklaşık 10 gün önce başlattıkları eylemi yer altında sürdürme kararı aldı.

İşçilerin maaşlarının bir aylık bölümünün hesaplarına yatırıldığı ancak kalan ücret ve ikramiye alacaklarının henüz ödenmediği belirtildi. Ödemelerin tamamlanmasını isteyen madenciler, Tarlaağzı kuyularında eksi 580 kotunda ocaktan çıkmayarak eylemlerine devam ediyor.

SENDİKA BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Türkiye Maden-İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz, eyleme katılan işçi sayısının 65 olduğunu belirterek sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşçilerin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ocaktan çıkmama kararı aldığını ifade eden Açıkgöz, madencilerin ödenmeyen maaş ve ikramiyelerini talep ettiğini söyledi.

Yer altında eylem yapan işçileri ziyaret ettiklerini aktaran Açıkgöz, madencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Sendika olarak işverenle görüşerek yaşanan sorunu çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Madencilerin alacaklarının tamamının ödenmesi yönündeki beklentisi sürerken, işveren ile sendika arasında yapılacak görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.