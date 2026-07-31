Türkiye'de yüksek enflasyon, geçim sıkıntısı ve düşük sendikalaşma oranları tartışılırken, sendika yöneticilerinin aldığı ücretlere ilişkin iddialar dikkat çekti. Gazete Pencere'nin haberine göre, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Özçelik-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin maaşı ve ek ödemeleri milyon liraları buluyor.

GENEL BAŞKANIN MAAŞI 1 MİLYON LİRAYI AŞTI

Haberde yer alan iddiaya göre, Mayıs 2026 maaş bordrolarında Genel Başkan Yunus Değirmenci'nin aylık net maaşı 1 milyon 58 bin lira olarak yer aldı.

Aynı dönemde Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun'un aylık net maaşının ise 751 bin liraya ulaştığı öne sürüldü.

İKRAMİYE VE TEMSİL GİDERİ İDDİASI

İddialara göre sendika yönetimine yıl içerisinde 5 maaş tutarında ikramiye ödeniyor. Bunun yanı sıra Genel Başkan Değirmenci'nin, sendikanın aylık gelirinin yüzde 3'üne karşılık gelen bir temsil gideri bütçesini de kullandığı öne sürüldü.

Bu kalemlerin de eklenmesiyle Değirmenci'nin yıllık gelirinin yaklaşık 18 milyon liraya, aylık ortalama gelirinin ise 1,5 milyon lira seviyesine ulaştığı iddia edildi.

LÜKS MAKAM ARAÇLARI DA İDDİALAR ARASINDA

Haberde, sendika yöneticilerinin temsil bütçesi kapsamında bazı kişisel harcamalarını sendikaya fatura ettikleri ve makam aracı olarak Audi A8 ile BMW 5 Serisi gibi lüks otomobiller kullandıkları da öne sürüldü. Söz konusu araçların her birinin değerinin milyonlarca lirayı bulduğu ifade edildi.

SENDİKADAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Maaş ve diğer iddialarla ilgili Gazete Pencere'nin Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci ile sendika yönetimine ulaştığı ancak yöneticilerin iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı aktarıldı.