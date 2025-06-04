Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatında önemli bir değişiklik 1 Temmuz 2025 tarihinde hayata geçiyor. Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında alınan kararla, üç ve daha fazla çalışanı bulunan işverenlerin maaş ödemelerini banka aracılığıyla yapmaları zorunlu hale getirildi. Uygulamaya aykırı davranan işverenler hem teşvik kaybıyla karşı karşıya kalacak hem de ağır para cezalarına maruz kalacak.

İKİ ASGARİ ÜCRET TURARINDA İDARİ PARA CEZASI

Yeni uygulamaya göre, 1 Temmuz 2025’ten itibaren işverenin elden maaş ödemesi yaptığı her ay için iki asgari ücret tutarında idari para cezası kesilecek. Denetimlerde bu durumun tespiti hâlinde ise ücret bordroları ve işletmenin tuttuğu yevmiye defteri geçersiz sayılacak. Bu geçersizlik her bir kayıt için yarım asgari ücret tutarında cezaya neden olacak; toplam ceza 12 asgari ücret sınırını aşamayacak.

FAİZİYLE BİRLİKTE SGK'YA GERİ ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Özgür Erdursun da konuyla ilgili sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Erdursun, maaş ödemelerini elden yapan işverenlerin geçmişe dönük olarak aldığı “Asgari Ücret Desteği”nin iptal edilerek, bu tutarların yasal faiziyle birlikte SGK’ya geri ödenmek zorunda kalacağını belirtti. Ayrıca eksik bildirilen prim ve vergiler de gecikme zammıyla tahsil edilecek.

YENİ DÜZENLEME İLE NE AMAÇLANIYOR?

Yeni düzenleme, kayıt dışı ödemelerin önüne geçmeyi amaç edinirken, işverenlere de ciddi yükümlülükler getiriyor.Konuyu değerlendiren uzmanlara göre, elden ödeme yapıldığının ispatı bulunmadığında işçi ileride bu ücreti almadığını iddia edebilir ve işveren yeniden ödeme yapmak zorunda kalabilir. Bu nedenle işverenlerin, mevzuata uygun hareket ederek tüm ödemeleri banka üzerinden yapmaları büyük önem taşıyor.