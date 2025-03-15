Kamu çalışanlarının maaş promosyonlarında rekor rakam açıklandı. İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği ihale sonucunda Ziraat Bankası, Türkiye tarihindeki en yüksek promosyon teklifiyle ihaleyi kazandı.

HER ÇALIŞANA 89 BİN TL PROMOSYON

Borsametre’nin haberine göre, Ziraat Bankası'nın sunduğu 89 bin 500 TL'lik maaş promosyonu teklifi, kamu çalışanları için yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bu gelişme, özellikle öğretmenler ve kamu görevlileri için büyük bir avantaj olarak görülüyor.

PROMOSYON YARIŞI KIZIŞIYOR: DAHA YÜKSEK TEKLİFLER GELEBİLİR

Her yıl yükselen promosyon rakamlarının, önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. Uzmanlar, bankalar arasındaki rekabetin maaş promosyonlarını daha da yukarı çekebileceğini belirtiyor.