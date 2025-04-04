Yılın başında memur ve memur emeklisine yüzde 11.54, işçi emeklisine de yüzde 15.75 oranında zam verilmişti. ENAG, yılın ilk 3 ayında fiyatların ortalama olarak yüzde 16.24 oranında arttığını hesapladı. 3 aylık enflasyonu İstanbul Ticaret Odası (İTO) yüzde 12.62 hesaplarken Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesabı yüzde 10.06’da kaldı.

ASGARİ ÜCRET 19.016 TL

Bu yılın tamamı için yapılan yüzde 30 zamla 22 bin 104 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü ENAG’a göre 3 bin 88 lira eriyerek 19 bin 16 liraya düştü. Asgari ücretin mart sonu itibarıyla piyasadaki alım gücü TÜİK’in açıkladığı enflasyonla dahi 20 bin 84 liraya geriledi. TÜİK’in hesabı da asgari ücretin yıllık zammından elde 3 bin 82 lira kaldığını gösteriyor.

Yılbaşında 12 bin 500 liradan 14 bin 448 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının alım gücü ENAG’ın enflasyonuyla 12 bin 448 liraya indi. Emeklinin aylığı TÜİK’in enflasyonuyla bile 13 bin 146 liraya düştü. En düşük memur emeklisinin aylığının alım gücü de 4 ayda 19 bin 617 liradan 16 bin 876 liraya geriledi.

ENFLASYON FARKI YÜZDE 3.83

Memur ve memur emeklisi yılın başında yüzde 6 toplu sözleşme zammı almıştı. 3 aylık TÜİK enflasyonu yüzde 10.06’ya çıktığı için memur ve emeklisinin yüzde 3.83 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Ancak bu fark hemen ödenmeyip 6 ay boyunca biriktiriliyor. Enflasyon nisan, mayıs ve haziran aylarında hızını kesse de temmuzda ödenecek enflasyon farkının yüzde 10’u aşması bekleniyor. O zaman memur ve memur emeklilerine yapılacak zam toplu sözleşme zammı dahil yüzde 15.5’te kalacak.