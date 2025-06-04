Memur ve emekliye yüzde 17 civarındaki zammı bile çok gördüler. Mayıs ayı enflasyonunu beklentilerin çok altında açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hazirandaki düşük enflasyonu da garantiye aldı. TÜİK zamlarla geçen mayıs ayı enflasyonunu beklentilerin çok altına indirerek yüzde 1.53 açıkladı.

50 BİNİ GÖREMEYECEK

Bu oranla hem memurun hem de emeklilerin temmuzda beklediği zam oranı 1 puan aşağı çekilerek yüzde 16-17 aralığından yüzde 15-16 aralığına düşürülmüş oldu. Mayısta enflasyonun yüzde 1.4 civarında açıklanacağı ve temmuzda memur ve memur emeklilerine yüzde 15.6 işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine de yüzde 16.7 civarında zam verileceği hesaplanıyor. Haziran enflasyonunun yüzde 1.4 civarında gerçekleşmesi halinde temmuzda memur ve memur emeklileri yüzde 10.9 enflasyon farkı ile yüzde 5 oranında toplu sözleşme alacak ve toplam zam yüzde 15.59’da kalacak. İşçi emeklilerinin gerçekleşen enflasyon zammı da yüzde 16.7 olacak.

Bu durumda en düşük memur maaşı 42 bin 100 liradan 48 bin 663 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı 22 bin 675 lira, en düşük işçi, esnaf, çiftçi emekli aylığı da (kanun çıkarılması halinde) 16 bin 885 lira olacak. En düşük memur 50 bin lirayı, en düşük emekli de 17 bini göremeyecek. Asgari ücrete ara zam konusunda kararı iktidar verecek.

ENAG’a göre %30 zam gerekiyor

OCAK-mayıs döneminde enflasyonu TÜİK yüzde 15.09, ENAG ise yüzde 25.87 ölçtü. ENAG haziran enflasyonunu yüzde 3 civarında ölçmesi halinde dahi 6 aylık enflasyon yüzde 29.65’i görecek. Maaş zamlarında TÜİK yerine ENAG enflasyonu uygulansa temmuzda en düşük memur maaşı 54 bin 56 lira, en düşük memur emeklisi aylığı 25 bin 424 lira ve en düşük emekli aylığı da 18 bin 752 lira olacaktı.