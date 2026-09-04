TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı tüketici enflasyonu, temmuzda yapılan maaş zamlarının 2 ayda adeta buhar olduğunu ortaya koydu. Temmuzda zam verilen en düşük emeklinin aylığından 832 lira gitti.

Maaş zamlarında esas alınan TÜİK’in tüketici enflasyonu (TÜFE) ağustos ayında yüzde 1.84 açıklandı. Temmuzda da bu oran yüzde 1.78 olmuştu. Böylece yarıyıl zammının uygulandığı 1 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar geçen 2 aylık sürede kümülatif enflasyon yüzde 3.66 arttı. ENAG ise bu iki aylık dönemde enflasyondaki artışı yüzde 5.38 olarak hesapladı.

ASGARİ ÜCRETLİ PERİŞAN

Temmuzda zam verilmeyen asgari ücretli bu dönemde enflasyon karşısında en büyük kayba uğrayan kesim oldu. Yılbaşında 28 bin 75 lira yapılan asgari ücretin alım gücü TÜİK’in yüzde 22.07 hesapladığı 8 aylık enflasyonuna göre ağustos sonu itibarıyla 22 bin 999 liraya indi. Asgari ücretin alım gücü 5 ayda 5 bin 76 lira

erimiş oldu. ENAG ise bu dönemde enflasyonun yüzde 27.5 arttığını hesapladı. ENAG’a göre asgari ücretin alım gücü yılbaşından bu yana 6 bin 55 lira eriyerek 22 bin 20 liraya, yani yılbaşındaki seviyenin de altına indi.

En düşük memurun maaşı temmuz zammıyla 66 bin 188 liraya çıkarılmıştı. TÜİK’in enflasyonuna göre bu memurun temmuz maaşının alım gücü 31 Ağustos itibarıyla 63 bin 851 liraya geriledi. ENAG ise bu memurun alım gücünün 3 bin 379 lira eriyerek 62 bin 809 liraya indiğini hesapladı. Mühendis maaşı da 4 bin 910 lira kayıpla 91 bin 264 liraya geriledi.

Emekli dibe vurdu

23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı 2 ayda TÜİK’e göre 832 lira eriyerek 22 bin 720 liraya geriledi. ENAG bu erimeyi 1.202 lira olarak hesapladı. Temmuzda 31 bin 527 lira yapılan en düşük memur emekli aylığının alım gücü ise TÜİK’in hesabıyla 1.113 lira kayıpla 30 bin 414 liraya geriledi. En düşük işçi emeklisi de 2 ayda aylığından 858 lira kaybetti, bugünkü aylığının alım gücü 24 bin 303 liradan 23 bin 446 liraya geriledi.

‘Gelir grubuna göre değişiyor’

Toplumsal sınıf ve kesimler enflasyon sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını oldukça farklı hissediyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından açıklanan enflasyon araştırmasında şu değerlendirme yer aldı: “En düşük yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6.4’ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 29.2. En yüksek yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48’ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12.4’te kalıyor.”

Memurlar seyyanen zam ve refah payı istiyor

Yüksek enflasyon karşısında düşük zamlar çalışanı zor durumda bırakıyor. Geçim zorluğu yaşadığını belirten memurlar için konfederasyonlar seyyanen zam ve refah payı talebinde bulundu.

FARK DA VERİLMELİ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, milyonlarca emekçi ve emeklinin gerçek enflasyona göre ücret alması gerektiğini savunarak yüzde 50 zam talebini yineledi. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, yüzde 7’lik toplu sözleşme zammının yarısının enflasyon karşısında eridiğini bildirdi ve seyyanen zam istedi. Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci de zamların iki ayda eridiğini söyledi. Kahveci, yılın ikinci yarısının ilk iki ayında verilen maaş artışının yarısından fazlasının eridiğini belirterek, iktidara ek zam ve refah payı çağrısında bulundu. Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Osman Kaya ise enflasyon farkının geciktirilmeden veri açıklandıktan sonra her ay maaşlara yatması gerektiğini belirtti.