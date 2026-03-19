Çalışma hayatında ücret artışları, özellikle asgari ücret güncellemelerinin ardından daha fazla tartışma konusu haline geliyor. Her yılbaşında belirlenen asgari ücret yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, daha yüksek ücretle çalışan birçok kişiyi de dolaylı biçimde etkiliyor.
Bu noktada uygulamada sıkça sorulan bir soru ortaya çıkıyor: “Maaşıma zam yapılmadı” diyerek işe gitmeyen bir çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?
2026 ASGARİ ÜCRET VE HAKLAR
SGK uzmanı Özgür Erdursun, "2026 yılı itibarıyla net 28.075 TL olarak belirlenen asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırma mümkün değildir. Böyle bir durumda işçi, ücretinin eksik ödendiğini ileri sürerek iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilir" dedi.
ZAM YAPILMAMASI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
Asgari ücretin üzerinde maaş alan bir çalışanın ücretine zam yapılmaması, tek başına haklı fesih sebebi sayılmaz. Bu nedenle yalnızca bu gerekçeyle işe gitmemek çoğu durumda kıdem tazminatı hakkı doğurmaz.
DEVAMSIZLIK TAZMİNATI YAKABİLİR
İş Kanunu’na göre bir işçi mazeretsiz şekilde işe gelmezse, işveren haklı nedenle fesih yapabilir. Bu durumda işçi kıdem ve ihbar tazminatı alamaz.
İŞVEREN İÇİN KRİTİK UYARI
Ancak devamsızlık nedeniyle fesih yapılırken işverenin izleyeceği hukuki prosedür büyük önem taşır. Tutanakların düzenlenmesi, işçiye mazeret bildirme imkânı tanınması ve fesih süresinin kaçırılmaması gibi adımlar doğru şekilde uygulanmazsa, haklı olan işveren dahi hukuken haksız duruma düşebilir.
Özetle, sadece "zam oranını beğenmeme" istifa sayılır ve tazminat hakkı doğurmaz. Ancak sözleşmeye aykırılık, ayrımcılık ya da maaşın asgari ücretin altına düşmesi durumunda işçi kıdem tazminatı talep edebilir.