Çalışma hayatında üc­ret artışları, özellikle asgari ücret güncelleme­lerinin ardından daha faz­la tartışma konusu haline geliyor. Her yılbaşında be­lirlenen asgari ücret yal­nızca asgari ücretle çalı­şanları değil, daha yüksek ücretle çalışan birçok ki­şiyi de dolaylı biçimde et­kiliyor.

Bu nok­tada uygulamada sıkça sorulan bir soru ortaya çıkıyor: “Maaşıma zam yapılmadı” diyerek işe gitmeyen bir çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?

2026 ASGARİ ÜCRET VE HAKLAR

SGK uzmanı Özgür Erdursun, "2026 yılı itibarıyla net 28.075 TL olarak belirlenen asgari ücre­tin altında bir ücretle çalıştırma mümkün değildir. Böyle bir du­rumda işçi, ücretinin eksik öden­diğini ileri sürerek iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve kı­dem tazminatına hak kazanabilir" dedi.

ZAM YAPILMAMASI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Asgari ücretin üzerinde maaş alan bir çalışanın ücretine zam yapılmaması, tek ba­şına haklı fesih sebebi sayılmaz. Bu nedenle yalnızca bu gerekçey­le işe gitmemek çoğu durumda kı­dem tazminatı hakkı doğurmaz.

DEVAMSIZLIK TAZMİNATI YAKABİLİR

İş Kanunu’na göre bir işçi mazeretsiz şekilde işe gelmezse, işveren haklı nedenle fesih yapabilir. Bu durumda işçi kıdem ve ihbar tazminatı alamaz.

İŞVEREN İÇİN KRİTİK UYARI

Ancak devamsızlık nedeniyle fe­sih yapılırken işverenin izleyeceği hukuki prosedür büyük önem taşır. Tutanakların düzenlenmesi, işçiye mazeret bildirme imkânı tanınma­sı ve fesih süresinin kaçırılmama­sı gibi adımlar doğru şekilde uygu­lanmazsa, haklı olan işveren dahi hukuken haksız duruma düşebilir.

Özetle, sadece "zam oranını be­ğenmeme" istifa sayılır ve tazmi­nat hakkı doğurmaz. Ancak sözleşmeye aykırılık, ayrımcılık ya da maaşın asgari ücretin altına düşmesi durumunda işçi kıdem tazminatı talep edebilir.