Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eski Başkanı Birol Aydemir, TÜİK’in yargılandığı mahkemeye davanın seyrini etkileyecek nitelikte kritik bir yazılı beyan sundu. Bağımsızlığını yitirdiği için TÜİK’in verilerine güvenin kaybolduğunu ifade eden Aydemir, TÜİK’in 2022’den itibaren verileri karartarak enflasyonu yüzde 31 daha aşağıda gösterdiğini belirtti. Birol Aydemir’in mahkemeye sunduğu dilekçesindeki kritik tespitleri şu şekilde: “TÜİK 2022’nin Mayıs ayından itibaren maddelerin fiyat ortalamalarını açıklamayı durdurdu.

3 YILDIR GÖREV YAPIYOR

Bu tarihten sonra İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasındaki fark açılmaya başladı. TÜİK ve İTO endekslerini 2022 Ocak ayında eşitlediğimizde TÜİK’in son 3 yılda enflasyonu toplamda yüzde 31 oranında düşük gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu da memur ve emeklilerin cebinden toplamda yüzde 31’lik ücret zammının bizzat TÜİK tarafından engellendiği anlamına geliyor. Diğer bir ifadeyle emekli ve memurlar maaşlarının en az üçte biri kadar alacaklı durumdalar.”

Ayrıca dilekçede şu ifadeler de yer alıyor: “TÜİK başkanının güvencesi kaldırıldığı için, siyasi iradenin istediği zaman tek imza ile görevden alabileceği bir başkanın iktidarın hoşuna gitmeyen bir enflasyon açıkladığında görevden alınabileceği endişesi yaşaması normaldir. Nitekim benden sonra 8 yılda 6 defa başkan değiştirildi. Mevcut Başkan Ocak 2022 tarihinde atandı. Üç yıldır Başkan olarak görev yaptığına göre açıkladığı enflasyona siyasi iradenin memnun olduğunu söylemek yanlış olmaz.”

Zamlar enflasyona yansıtılmamış

Birol Aydemir’in dilekçesindeki tespitler şöyle: “Fiyat artışının ve ağırlığının çok yüksek olduğu otomobil gibi ürünlerde 2021 yılının bazı aylarında bu artışlar üst yönetimin Ankara Bölge Müdürüne talimatları doğrultusunda yansıtılmadan TÜFE hesaplamaları yapılmak zorunda kalınmıştır. Üst yönetim tarafından TÜFE’nin düşük gösterilmesi emrinde bulunulduğu söylenmektedir. Ayrıca Bölge Müdürlerine doğrudan telefon açılarak yüksek fiyat artışı gösteren ürünlerin fiyatların değiştirilmesi talimatında bulunulmuştur. Bu konuda itiraz eden Bölge Müdürleri görevden alınmıştır.”