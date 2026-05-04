Çalıştırdığı işçilerin maaşını ödememeyi alışkanlık haline getiren Yıldızlar SSS Holding’in Halkbank’tan kredi alıp taksitlerini ödemediği ortaya çıktı. Sayıştay raporlarına göre, Yıldızlar SSS Holding 2011’de Halkbank’tan seramik şirketi için 480 milyon dolar kredi aldı. Üstelik krediye teminat olarak Hazine arsasını gösterdi. Vade gelince borç ödenmedi, teminat boş çıktı. Banka borcu defalarca yapılandırdı. Ancak yine tahsilat yapılamadı. Şirketin özel bankalara da borcu olmasına rağmen devlet bankasından kredi kullandığı Sayıştay raporlarına yansıdı.

17 MİLYONLUK TAHSİLAT

Halkbank’ın hesaplarını inceleyen Sayıştay, Yıldızlar SSS Holding’in şirketlerine verilen 480 milyon dolarlık kredi için alınan ipoteklerde başka bankaların birinci derecede ipotekleri olduğunu tespit etti. Üstelik ipotek olarak gösterilen Kütahya’daki fabrika arazisinin Hazine arazisi olması nedeniyle ‘ipotek’ alınamadığı, tahsis edilen kredinin kullandırma koşullarında revizeler yapıldığını tespit etti.

Halkbank Eylül 2014 itibarıyla 1.1 milyar lira tutarındaki krediyi ‘tahsil imkanı sınırlı krediler’ içerisine aldı ve 150 milyon lira karşılık ayırmak zorunda kaldı. 2015’te firma grubu hakkında yasal takip başlatıldı. Yapılandırmayla 2019’a firmadan sadece 17 milyon lira tahsilat yapılabildi. Sayıştay raporunda, firma grubunun 2019 yıl sonu kayıtlı takip bakiyelerinin, faiziyle birlikte toplam 2 milyar 222 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

4787 no’lu müşteri ifadesiyle yer aldı

Yıldızlar SSS Holding’e ait şirketlerin ismi Sayıştay’ın 2011 yılı Halkbank raporunda, “İstanbul Anadolu Kurumsal Şubesi’nin 4787 müşteri no’lu Grup Firmaları” ifadesiyle yer aldı. Sayıştay denetçilerinin ortaya çıkan usulsüzlüklere rağmen ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmamaları CHP’li komisyon üyelerince tepkiyle karşılandı. O dönem KİT Komisyonunda üye olan CHP Milletvekili Haydar Akar, bu krediyi verenler hakkında suç duyurusunda bulunmayan Sayıştay denetçileri hakkında da suç duyurusunda bulu- nacağını bildirdi.