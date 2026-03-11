Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılında elde edilen gelirlere ilişkin verilecek vergi beyannamesinin detaylarını paylaştı.



Yapılan açıklamada, 2025 yılı içerisinde tek bir işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş brüt ücret gelirinin 4.300.000 TL ve üzerinde olması halinde, 31 Mart 2026 tarihine kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Belirtilen tutarın altında gelir elde eden çalışanların herhangi bir işlem yapmasına gerek duyulmazken, zamanında beyan edilmeyen gelirler için vergi ziyaı cezası uygulanacağı açıklandı.



EVLERE TEBLİGAT GÖNDERİLECEK



Bu ayın sonuna kadar gelir beyanında bulunmayanlar için nisan ayında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) harekete geçecek.



İlgili kişilerin adreslerine gönderilecek tebligat ile ödeme yapmaya davet edilecek. Ayrıca geçen süre için yüzde 100 oranında vergi ziyaı cezası uygulanacak.





AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞ YERİNDE ÇALIŞANLAR DİKKAT!

Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda: