İngiltere’nin Essex bölgesindeki Harlow kentinde bulunan bir restoranda müdür olarak görev yapan Ashwani Kumar, işvereninin maaşını elden nakit ödeme teklifini reddetti. Vergi ve sigorta primlerinin yasal yollardan kesilerek İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresine (HMRC) yatırılmasını talep eden Kumar, resmi haklarını aradığı için işverenle karşı karşıya geldi.

SAHTE BORDRO NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İşveren tarafından Kumar’a, vergi ve sigorta kesintilerinin yapıldığını gösteren maaş bordroları teslim edildi. Ancak çalışanın vergi dairesiyle doğrudan iletişime geçmesi üzerine, bordrolarda kesinti olarak görünen tutarların resmi kuruma yatırılmadığı belirlendi. İngiltere mevzuatına göre maaşın nakit ödenmesi tek başına suç oluşturmazken, kesintilerin devlete bildirilmemesi ve yatırılmaması yasa dışı kabul ediliyor.

Vergi uyuşmazlığı nedeniyle yaşanan gerilim, çalışanın izin dönüşünde tırmandı. Restorana geldiğinde pozisyonunun kapatıldığını öğrenen Kumar'a, yalnızca maaşını elden nakit almayı kabul etmesi şartıyla başka bir şubede iş teklif edildi. Bu şartı reddeden ve iş yerinden ayrılmayan çalışan ile yönetim arasındaki tartışma üzerine restorana polis çağrıldı. Dava sürecinde ayrıca çalışanın ödenmeyen maaşları ile kullanılmayan yıllık izin haklarının da gasp edildiği tespit edildi.

MAHKEME İŞVERENİ HAKSIZ BULDU

İş Mahkemesi Yargıcı Julia Jones, işten çıkarmanın temel nedeninin çalışanın yasal haklarını talep etmesi olduğunu saptayarak fesih işlemini "otomatik olarak haksız" kararına bağladı. Mahkeme; işletme sahibi Abdul Sattar Askar ve ilgili şirketleri haksız işten çıkarma, yasa dışı ücret kesintisi ve ödenmeyen tatil haklarından sorumlu tutarak çalışana tazminat ödenmesine hükmetti.