İngiltere’nin Exeter şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Luca Klimmt, radikal bir kararla kamyonet şoförlüğüne, ardından da ağır vasıta ehliyeti alarak profesyonel şoförlüğe adım attı. Aldığı profesyonel eğitimin hemen ardından 10 metrelik dev bir Volvo FM çöp kamyonunun direksiyonuna geçen Klimmt, meslek değişimiyle birlikte yıllık gelirini tam 10.000 sterlin ( yıllık 649 bin 670 TL, aylık 54 bin TL) artırmayı başardı.

Her sabah saat 05.00’te mesaiye başlayan genç kadın, günde ortalama 250 mil (yaklaşık 400 kilometre) yol katederek Somerset ve Dorset bölgelerindeki işletmelerden kimyasal atık topluyor. İlk başlarda zor gelse de zamanla bu dev aracı kullanmanın tıpkı bir hususi otomobil kullanmaktan farksız hale geldiğini belirtiyor.

‘HER ŞEYİ TEK BAŞIMA YAPIYORUM’

Kadınların ağır vasıta süremeyeceğine dair ön yargılarla sık sık karşılaştığını söyleyen Luca Klimmt, direksiyonda kendisini gören insanların şaşkınlıklarını gizleyemediğini belirtti. Klimmt, "Genellikle 'Fiat 500' gibi küçük araçlar kadın arabası olarak bilinir. İnsanlara devasa bir çöp kamyonu kullandığımı söylediğimde şoke oluyorlar. Hatta durduğum yerlerde yanıma gelip 'Yanında sana yardım eden bir erkek var mı?' ya da 'Gerçekten bunu tek başına mı sürüyorsun?' diye soruyorlar. Onlara her şeyi tek başıma yaptığımı söylemekten gurur duyuyorum” açıklamasında bulundu.

‘SANDIĞINIZ KADAR KORKUTUCU DEĞİL’

Şirketindeki tek kadın ağır vasıta şoförü olan Klimmt, erkek arkadaşının da bu durumdan gurur duyduğunu ifade ediyor. Sektörde daha fazla kadın görmek istediğini vurgulayan genç sürücü, yüksek kazanç elde etmek isteyen tüm kadınlara çağrıda bulunarak, "Hepimizin kolları ve bacakları aynı. Gerekli eğitimi alan herkes bu dev araçları rahatlıkla kullanabilir. Sandığınız kadar korkutucu değil, sadece deneyin ve kendinize güvenin” dedi.