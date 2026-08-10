Rolls-Royce CEO'su Tufan Erginbilgiç'in yıllık kazancı, belirlenen performans hedeflerine ulaşılması halinde 4,4 milyon sterlinden 24,4 milyon sterline kadar yükselebilecek. Hissedarlar tarafından onaylanan yeni ücret politikası, Türk yöneticinin toplam gelir paketini küresel ölçekte üst sıraya taşıyacak.

İNGİLTERE'DE CEO MAAŞLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Financial Mail on Sunday tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere'nin en büyük halka açık şirketleri (FTSE 100), üst düzey yetenekleri elde tutabilmek amacıyla ABD standartlarında maaş paketleri hazırlıyor. Şirket yönetim kurullarının prim ödemelerini ağırlıklı olarak hisse senedi üzerinden yapması ve borsa performanslarının yüksek seyretmesi, yöneticilerin potansiyel kazanç tavanını yukarı çekiyor.

DEV ŞİRKETLERDE HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

Şirketlerin mali tablolarına göre rekor artış potansiyeline sahip tek yönetici Erginbilgiç değil. Shell patronu Wael Sawan, performans hedeflerine ulaşması durumunda 13,8 milyon sterlinlik mevcut paketini ikiye katlama imkanına sahip bulunuyor. Unilever'in yeni yöneticisi Fernando Fernandez'in potansiyel kazancı 20 milyon sterlin sınırına yaklaşırken, ilaç devi AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot için de yeni bir ücret artış politikası üzerinde çalışılıyor.

ABD İLE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Birleşik Krallık şirketleri ödeme tavanlarını artırsa da ABD'deki rakiplerinin gerisinde kalmaya devam ediyor. Araştırma verilerine göre FTSE 100 yöneticileri geçen yıl ortalama 5 milyon sterlin kazanırken, ABD S&P 500 şirketlerinin yöneticileri ortalama 12,2 milyon sterlin gelir elde etti. Uzmanlar, ABD'deki yöneticilerin hem CEO hem de yönetim kurulu başkanlığı rollerini üstlenmesi ile yüksek borsa değerlemelerinin bu farkı oluşturduğunu belirtiyor.