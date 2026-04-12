ABD’de Ontario kentinde çıkan büyük çaplı yangın, dev bir kağıt mendil deposunu tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangının ardından ortaya çıkan görüntüler, felaketin boyutunu net şekilde ortaya koydu.

Görüntülerde, geniş bir alana yayılan deponun tamamen küle döndüğü, çatısının çöktüğü ve enkazdan yoğun dumanların yükselmeyi sürdürdüğü dikkat çekti. İtfaiye ekiplerinin uzun süre müdahale ettiği yangının ardından geriye yalnızca yıkıntılar kaldı.

50 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Yetkililer, yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik alana kurulu tesisin, yaklaşık 50 milyon kişinin kağıt mendil ihtiyacını karşılayan kritik bir dağıtım merkezi olduğunu açıkladı. Yangının, tedarik zincirinde ciddi aksamalara neden olabileceği ifade ediliyor.

MAAŞINDAN MEMNUN DEĞİLMİŞ

Olayla ilgili 29 yaşındaki Chamel Abdulkarim isimli şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin maaşından memnun olmadığı ve bu nedenle depoyu kasıtlı olarak ateşe verdiği iddia edildi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Yangın sonrası ortaya çıkan tablo, ABD’de son yıllarda yaşanan en büyük depo yangınlarından biri olarak değerlendiriliyor.