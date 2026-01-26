Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu bulunanların maaşları için ‘otomatik kesinti’ dönemi başladı. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan düzenlemeyle kurum, alacaklarını doğrudan maaşlardan tahsil edecek. Gerçekleşecek kesintilerin ise aylığın yüzde 25’ine kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yasal düzenleme, 2025 yılının son günlerinde Meclis’ten geçmişti. Yeni yılla beraber SGK uygulamayı yürürlüğe koydu. Artık emekli maaşı, malullük aylığı ya da dul-yetim parası alan vatandaşların kuruma borcu varsa, maaşları bankaya yatmadan önce tırpanlanacak.

