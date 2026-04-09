Son yönetmelik değişikliğiyle çarşı ve mahalle bekçiliği, gençlerin gözde mesleklerinden biri haline geldi. Haftalık çalışma saatlerinin esnekleştirilmesi ve maaşların artması, bu mesleği özellikle şehir merkezlerinde yaşayan gençler için daha cazip kılıyor.

Bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi, ancak yoğun ihtiyaç durumunda bu süre 56 saate kadar çıkarılıyor. Yönetmeliğe göre, bekçilerin günlük mesaisi esas olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olacak. Olağanüstü hal, terör olayları, doğal afet veya salgın gibi durumlarda, Bakan onayıyla bu süre dışında da görev yapılabilecek. Böylece gençler, hem düzenli mesai hem de görev gerekliliklerine göre esnek çalışma imkânı bulabiliyor.

EKİPLER EN AZ 2 KİŞİ

Bekçiler, devriye görevlerini en az iki kişilik ekipler halinde yapacak. Kıdemli personel amir sıfatıyla sağda yürürken, tabancalar yalnızca tehlike anında kullanılacak. Araçla devriye görevleri ise genel kolluk denetiminde gerçekleştirilecek. Ayrıca durdurulan kişi veya araçta ciddi bir tehlike şüphesi varsa, bekçiler güvenli bir şekilde dıştan kontrol yapabilecek, ancak iç arama yetkisi bulunmuyor.

MAAŞLAR ARTTI, İLGİ ÇOĞALDI

2025 Temmuz’unda 9/1 kademedeki bekçi maaşı 56.120 TL iken, 2026 Ocak itibarıyla bu rakam 66.558 TL’ye yükseldi. Artan maaşlar ve düzenlenen çalışma saatleri, meslek olarak bekçiliği gençler arasında popüler hale getirdi.