Son yıllarda artan personel alımları ve yükselen maaşlar, infaz ve koruma memurluğunu kamuya girmek isteyen gençlerin en çok tercih ettiği mesleklerden biri haline getirdi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan infaz ve koruma memurları, hem iş güvencesi hem de vardiyalı çalışma sistemi nedeniyle ilgi görüyor.

VARDİYALI ÇALIŞMA SİSTEMİ UYGULANIYOR

İnfaz ve koruma memurları, görev yaptıkları ceza infaz kurumunun ihtiyaçlarına göre vardiya usulü çalışıyor. Kurumlarda 24 saat esasına göre hizmet verildiği için gündüz ve gece vardiyaları uygulanırken, nöbet sistemi de görev planlamasının önemli bir parçasını oluşturuyor. Çalışma düzeni kurumun personel sayısı ve güvenlik ihtiyaçlarına göre belirlenirken, fazla mesai ve resmi tatil görevleri de planlamaya dahil edilebiliyor.

GÖREVLERİ SADECE GÜVENLİKLE SINIRLI DEĞİL

İnfaz ve koruma memurları, hükümlü ve tutukluların güvenliğini sağlamakla birlikte ceza infaz kurumunun düzenini korumakla da görevli bulunuyor.

Kuruma giriş ve çıkış kontrolleri, sayımların gerçekleştirilmesi, sevk işlemlerine refakat edilmesi, koğuşların güvenliğinin sağlanması ve acil durumlara müdahale edilmesi infaz ve koruma memurlarının temel görevleri arasında yer alıyor. Gerektiğinde firar girişimlerinin önlenmesi ve kurum güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler de bu personel tarafından yerine getiriliyor.

PERSONEL ALIMLARINA YOĞUN İLGİ

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen personel alımlarında en yüksek kontenjanlardan biri infaz ve koruma memurluğuna ayrılıyor. Adaylar, KPSS puanıyla başvurularını yaptıktan sonra ilan şartlarını sağlamaları halinde uygulamalı süreçler ve sözlü mülakat aşamalarına katılıyor. Son yıllarda binlerce kişilik alımlar yapılması, mesleğe olan ilgiyi daha da artırmış durumda.

2026 MAAŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR

2026 yılı itibarıyla göreve yeni başlayan infaz ve koruma memurlarının maaşı derece, kademe, medeni durum, çocuk yardımı, görev yeri ve nöbet ücretlerine göre değişiklik göstermekle birlikte 70 bin TL'den başlıyor.

Hizmet yılı arttıkça ve nöbet ile fazla mesai ödemeleri eklendikçe aylık gelir ödemeleri 100 bine kadar çıkıyor.

Kamu güvencesi, düzenli maaş, sosyal haklar ve emeklilik avantajları nedeniyle infaz ve koruma memurluğu özellikle kamu personeli olmak isteyen gençlerin en fazla araştırdığı meslekler arasında yer alıyor.