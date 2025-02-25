Brüt maaşı 93 bin TL ve üzeri olan çalışanların yılın ikinci ayından itibaren yüzde 20’lik vergi dilimine girdiğini belirten Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, bu dilimlerdeki adaletsizlik sebebiyle çalışanların her ay daha fazla vergi ödediğine dikkat çekti.

KAYIP YÜZDE 12'Yİ BULACAK

Bingöl’ün analizine göre, 100 bin TL brüt maaş alan bir çalışan, ocak ayında net 75.004 TL alırken, Aralık ayına gelindiğinde bu tutar 65.909 TL’ye geriliyor. Yüksek enflasyonun etkisiyle zaten alım gücü düşen maaşlar, vergi dilimi geçişleriyle daha da eriyor. Vergi kaynaklı kaybın oranı yaklaşık yüzde 12’yi bulurken, reel gelir düşüşü yıl sonunda 50 bin TL seviyelerine kadar gelebiliyor.