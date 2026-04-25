Cem YILDIRIM

Doruk Madencilik işçilerinin aylardır maaşını ödemeyen ve bir kısım çalışanı ücretsiz izne çıkaran Yıldızlar SSS Holding, açlık grevindeki çalışanlardan adeta sabır isteyerek devlete sabit fiyattan elektrik satmak için görüşmeler yürüttüklerini belirtti. Yıldızlar SSS Holding’in, maaşları ödemediklerini kabul ederek “Çalışma arkadaşlarımıza ortalama olarak farklı aylardan kalan yaklaşık 3 aylık maaşları henüz ödenmemiştir” ifadelerini kullanması tepki çekti.

YAŞAM HAKKI İHLALİ

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, Yıldızlar SSS Holding’e “Maden işçilerinin 3 ay ücretsiz yaşaması ne demek biliyor musunuz” sorusunu yönelterek işçilerin yaşadığı geçim krizini 7 başlıkta özetledi. Foggo, maaşlarını alamayan işçilerin kiralarını ödeyemediği için evden çıkarılma riski yaşadığını belirtti. Foggo ayrıca işçilerin faturaları ödeyemediği için karanlıkta kalma riskiyle yaşadığını, sağlıklı gıdaya erişemediği için öğün atladığını, çocuklarının okul servisi gibi eğitim harcamalarını karşılamakta zorlandığını vurguladı.

Hacer Foggo, maaşlar ödenmediği için evinde kronik hastalığı bulunan yakını olan işçilerin ilaca erişemediğini, işçilerin borçları artığı için faiz sarmalına girdiğini ve okul hayatına devam edemeyen çocukların ‘çocuk işçiliği’ riskine sürüklendiğini vurguladı. Foggo, işçilerin maaşlarının ödenmemesi için “Onurlu yaşam hakkının ihlali” yorumunu yaptı.

Çocuklar ağlıyor

Çocuklar, aylardır maaş alamayan madenci babalarına destek vermek için 23 Nisan’da Ankara’daki Kurtuluş Parkı’na geldi. Bir madenci kızı, aylardır maaşların ödenmemesinin nasıl bir durum olduğunu “Babam gözlerimin önünde eridi” ifadesiyle özetledi. 8 yaşındaki Burak ise “Babamın hakkını almaya geldim” dedi. Bir madenci de “Çocuğum ‘Ne zaman geleceksin’ diyerek ağlıyor” diye konuştu.

Bizi batık patrona emanet ettiler

Direnen Doruk Madencilik işçilerinin eşleri isyan etti. İşçilerden birinin eşi, ödeyemedikleri su, doğalgaz ve elektrik faturalarını göstererek “Eşim ramazanın ücretsiz izne çıkarıldı. 5 kuruş paramız yok. Bu faturaları, kirayı kim ödeyecek? Evimi kim geçindirecek” dedi.

“Hakkımızı mecburen dileniyoruz. Bunu Sebahattin Yıldız yüzünden yaşıyoruz” ifadelerini kullanan madenci eşi, “Araştırdık lakabı bile ‘Batık Patron’. Biz, buna nasıl verildik? Çoluk çocuk nasıl emanet edildik” diye sordu.

“Madem işçiden tasarruf edecekti, eşlerimiz neden zorunlu mesaiye gitti” ifadelerini kullanan madenci eşi, “Haklarımızı vermediği gibi bunların sırtından daha nasıl geçinirim diyerek her yolu denedi. Direneceğiz” dedi.

Madenci Selami Etcik’in eşi Sultan Etcik de “3 çocuğum var. 23 Nisan’ı kutlamaları gerekirken sürünüyoruz, çocuğuma harçlık bile veremedim. Her gün ‘Babamızı özledik’ diyorlar” dedi.

Hakkını arayan madenciye polisten sert müdahale

Hakları gasp edildiği, aylardır maaşlarını alamadıkları için günlerdir eylem yapan Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isteyince polisin ablukası ve biber gazı müdahalesine maruz kaldı. Polisin biber gazlı müdahalesinin ardından beş maden işçisi rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Polisin hakkını arayan işçiye uyguladığı sert müdahale tepkilere neden oldu. Polis ile madenciler arasında yaşanan arbedenin sonrasında kolluk kuvvetleri işçilerin yürümesine izin verilmedi.

Ankara’da Kurtuluş Parkı’ndaki eylemlerinde 5 günü geride bırakan işçiler ise ‘Ölmek var, dönmek yok’ sloganını atarak, baretlerini yere vurarak polis engelini protesto etti. Arbedenin ardından bazı madenciler üstlerini çıkararak oturma eylemine başladı. Beş gündür açlık grevinde olan işçiler, “Alın terimizi, evlatlarımızın rızkını almadan buradan ayrılamayacağız” diyerek eyleme devam edeceklerinin altını çizdi. Sendika yetkilileri ise hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.