İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonra başlayan eylemler birçok üniversiteye yayılmış, İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu Beyazıt'ta öğrenciler polis barikatını yıkarak İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye yürümüş, Ankara'da da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) günlerce süren eylemlerde birçok öğrenci gözaltına alınmıştı.

Mabel Matiz'in de öğrenci eylemlerine atıf yaparak yazdığı ve bugün yayınladığı 'Gök Mavi' adlı şarkının sözleri şöyle:

Beyazıt'ta yıkılır bir barikat

Geliyor devrim, annem, uyuma kalk

'Bu çocuklar bi harika' diyorum

Bu zeka için vermeli zekât

Beyazıt'ta başım dik yürüdüm

Yürüdüm zıttına zulmünün

Ben o aydın günleri görürüm

Görürüm inşallah

Kaçtım geldim yollar hep örülü

Al beni kollarına al asi gülüm

Gök mavi hürriyet için ölürüm

O benim yazgımdır vermem

ODTÜ'de TOMA'nın ne işi var

Bunca filizin ortak bi düşü var

Yok armut piş ağzıma düşü ver

'Geri alıcaz hayatı' diyo sokak


Vişnelik'te başım dik yürüdüm

Yürüdüm zıttına zulmünün

Ben o aydın günleri görürüm

Görürüm inşallah, görürüm inşallah


Kaçtım, geldim, yollar hep örülü

Al beni kollarına, al asi gönül

Gök mavi hürriyet için ölürüm

O benim yazgımdır, vermem

Kaçtım, geldim, yollar hеp örülü

Al beni kollarına, al asi gönül

Gök mavi hürriyetten dе hürüm

O benim yazgımdır, vermem

O benim çizgimdir, kırmızı


Özgürlük çalgımdır, susmaz

Alnıma çizdim ay yıldızı

O benim çizgimdir, kırmızı

Alnıma çizdim ay yıldızı

O benim damarımda akarken

Kim ona zincir vuracakmış

GÜNDEM OLDU

Bu arada Mabel Matiz yeni şarkısıyla X'te gündem oldu.