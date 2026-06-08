Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında aralarında Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca'nın da bulunduğu 10 ismin testi pozitif çıktı.
Söz konusu gelişmenin ardından Mabel Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ortada "mutlak bir yanlış" olduğunu savundu.
Ünlü şarkıcı, ATK incelemesi sonrası aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda idrar testi yaptırdığını belirterek "Verdiğim idrar testinin sonucu doğal olarak negatif çıktı" dedi.
Mabel Matiz, kan ve saç tetkiklerimin sonucunu beklediğini de sözlerine ekledi.