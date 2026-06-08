Adli tıp sonuçları açıklandı! Ünlü isimlerin test sonuçları pozitif çıktı!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Eren Kesimer, Fatih Karaca (Mabel Matiz), Semiha Bezek, Tarık Tunca Bakır, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal ve Yasemin İkbal’in test sonuçları pozitif çıktı.
Sonuçlar şöyle:
1)Tarık Tunca Bakır- Saçta Kokain
2)Aycan Yağcı- Saçta THC, kanda kokain
3)Eda Dora - Kan, idrar, saç Kokain
4)Aslıhan Turanlı - İdrar, saç Kokain
5)Fatih Karaca(Mabel Matiz) - İdrar ve saçta Kokain
6)Volkan Bahçekapılı - Saçta Kokain
7)Yasemin İkbal - Saçta Kokain
8) Yağmur Ünal
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