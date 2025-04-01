İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Binlerce kişi gözaltına alındı ve çok sayıda genç tutuklandı.

Ünlü isimlerin bir kısmı yaşananlara sessiz kalırken, bazıları ise tepkilerini açıkça dile getiriyor.

Son olarak şarkıcı Mabel Matiz, Instagram hesabından "Tahtına güvenme, bak dönüyor devran" sözlerinin yer aldığı 'Selim' adlı şarkısını paylaştı.

Şarkının sözleri şöyle:

Sanıyor musun ki sonu yok

Tahtına güvenme, bak dönüyor devran

Tuzla buz eder Hakk'ın sopası

Kan ve kemikten yapılı sarayları

Yapıştığın boğazına kim varsa

O Tanrı'nın çocuğuydu be gafil

Üzerine basılınca vicdan

Eder adamı inan o zaman kâfir

Cennetin cehennemin burada

Ya selim ol ya yerini yadırga

Dört kitaptan sorulu bi’ gerçek

Seviyorsan sana da olur o zahir

Ben sana kurulu, sen bana bir odalı

Sığmadı mı iki can bi’ denize canım?

Sığlarına çekilip de geri sayarım her yaşta

Yazılır o baştan

Gel bize bi' sor o çemberini feleğin

Yeni masal olsa ben de inanacağım

Pergeline tutuk hergele bi kalem ucu olsan

Körelir o taşta

Sonsuz aşk olur ataşta

İlahi adil'e sataşma