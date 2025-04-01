İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Binlerce kişi gözaltına alındı ve çok sayıda genç tutuklandı.
Ünlü isimlerin bir kısmı yaşananlara sessiz kalırken, bazıları ise tepkilerini açıkça dile getiriyor.
Son olarak şarkıcı Mabel Matiz, Instagram hesabından "Tahtına güvenme, bak dönüyor devran" sözlerinin yer aldığı 'Selim' adlı şarkısını paylaştı.
Şarkının sözleri şöyle:
Sanıyor musun ki sonu yok
Tahtına güvenme, bak dönüyor devran
Tuzla buz eder Hakk'ın sopası
Kan ve kemikten yapılı sarayları
Yapıştığın boğazına kim varsa
O Tanrı'nın çocuğuydu be gafil
Üzerine basılınca vicdan
Eder adamı inan o zaman kâfir
Cennetin cehennemin burada
Ya selim ol ya yerini yadırga
Dört kitaptan sorulu bi’ gerçek
Seviyorsan sana da olur o zahir
Ben sana kurulu, sen bana bir odalı
Sığmadı mı iki can bi’ denize canım?
Sığlarına çekilip de geri sayarım her yaşta
Yazılır o baştan
Gel bize bi' sor o çemberini feleğin
Yeni masal olsa ben de inanacağım
Pergeline tutuk hergele bi kalem ucu olsan
Körelir o taşta
Sonsuz aşk olur ataşta
İlahi adil'e sataşma