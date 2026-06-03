2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Tüm futbolseverlerin gün saydığı turnuvada ilginç bir detay yer alıyor.
Hollanda, Japonya ve Tunus'un bulunduğu F Grubu'nda yer alan İsveç'in kupaya dahil olma şekli dikkat çekti.
ELEMEDE KAZANAMADILAR
İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı hiçbir maçı kazanamayarak grubunu son sırada tamamladı. Ancak İsveç, turnuva biletini UEFA Uluslar Ligi sayesinde aldı.
Uluslar Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayarak play-off yarı finalinde mücadele etmeye hak kazandı. Yarı final etabında Ukrayna'yı 3-1 yenerek finale yükselen İsveç Milli Takımı, Polonya'yı da 3-2'yle geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na adını yazdırdı.
Uluslar Ligi sayesinde kupaya katılan İsveç, 13. kez organizasyonda yer alacak.