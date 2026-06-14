Maç biter bitmez Arda Güler’i çılgına çeviren olay!

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası’nda Avustralya’ya 2-0 kaybederek büyük bir üzüntü yaşadı. En çok üzülen isimlerden biri de Real Madrid’de forma giyen yıldızımız Arda Güler oldu. Rakibi tarafından sert bir faul alan milli yıldızımız, faul yerine hakemin maçı bitirmesinin ardından adeta çılgına döndü.