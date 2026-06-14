FIFA 2026 Dünya Kupası mücadele eden A Milli Takımımız, Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ay-yıldızlı futbolcularımız büyük bir üzüntü yaşadı.
Maç boyunca takımını ateşlemeye çalışan Arda Güler, bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde büyük bir öfke patlaması yaşadı.
ÇILGINA DÖNDÜ
Karşılaşmanın son saniyelerinde topla buluşan ve atağa kalkmaya hazırlanan 21 yaşındaki milli yıldızımız, Avustralyalı oyuncunun son derece sert müdahalesiyle darbe aldı. Bu faulün hemen ardından maçın hakeminin bitiş düdüğünü çalması, yenilginin verdiği stres ve üzüntüyle birleşince Arda Güler'in tepkisi çok sert oldu.
ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ
Arda, faulü yapan rakip oyuncuların yanı sıra maçın hakemine doğru şiddetli bir şekilde itirazlarda bulundu. Tecrübeli milli futbolcularımız araya girerek genç yıldızımızı sakinleştirdi.