NBA'da Oklahoma City Thunder'ın Los Angeles Clippers'ı 108-101 mağlup ettiği karşılaşmada Jalen Williams ağır bir sakatlık geçirdi. Ayak bileği kırılan 25 yaşındaki oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Paycom Center'da oynanan maçın bitimine 1 dakika 14 saniye kala smaca yükselen Williams, rakibi Kris Dunn'ın müdahalesiyle Clippers potasının altında yerde kaldı. Sol bacağının üzerine düşen oyuncu acı içinde kaldı.

Williams'a sağlık ekipleri müdahale ederken bazı takım arkadaşlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Sedyeyle sahadan çıkarılan Williams ise kendisi için tezahürat yapan taraftarları iki elinin başparmaklarını yukarı kaldırarak selamladı.

'SADECE ONUN İÇİN ÜZÜLÜYORUM'

Thunder'ın guardı Shai Gilgeous-Alexander, maçın ardından televizyonda yayımlanan röportajda takım arkadaşının sakatlığı hakkında konuştu. Gözyaşlarını tutmaya çalışan Gilgeous-Alexander, "Sadece onun için üzülüyorum, bundan başka bir şey değil" dedi.