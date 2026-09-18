Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ise siyah-beyazlıların hocası Vincenzo Italiano için çalan şarkı olay oldu.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, Olimpik Marsilya maçının ısınma bölümünde teknik direktör Vincenzo Italiano'ya tezahüratlarla destek verdi. Her maç olduğu gibi takımıyla ısınma bölümünde yer alan İtalyan çalıştırıcı, tribünlerin desteğine alkışlarla karşılık verdi.

İTALYAN HOCAYA ÖZEL ŞARKI

Karşılaşma sırasında da desteğini sürdüren taraftar hocasını bağrına bastı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte İtalyan şarkıcı Toto Cutugno "L'Italiano" şarkısı çaldı. Bu anlar İtaliano'ya büyük bir jest olarak yorumlandı.