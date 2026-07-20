Arjantin Dünya Kupası finalinde İspanya’ya mağlup oldu. Lionel Messi, mağlubiyetin ardından Arjantin taraftarlarının olduğu tribüne giderek teşekkür etti. Mağlubiyet nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Messi, gözyaşlarını tutamazken son Dünya Kupası'na duygusal bir şekilde veda etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Messi, 3 final oynayan ikinci futbolcu oldu

39 yaşındaki Lionel Messi, Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci isim oldu. Messi, gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı erkek oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.