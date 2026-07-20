FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Arjantin’ uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI Karşılaşmanın ardından sahada olaylar çıktı… Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Arjantinli futbolcu Leandro Paredes ile İspanyol savunmacı Eric Garcia arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Eric Garcia’yı boynunda iten Parades daha sonra Gavi'ye yumruk atmaya çalıştı… Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu. Parades bu saldırırnın ardından kırmızı kart gördü.

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